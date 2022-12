Ameriški zunanji minister navijač PSG in Mbappeja

Svetovno prvenstvo v nogometu vse bolj vznemirja reprezentance, ki so si zagotovile nastop v osmini finala, in njihove navijače. Med velike ljubitelje nogometa spada tudi ameriški zunanji minister Antony Blinken. Med sestankom s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom je priznal, da ni pozabil na čudovito obdobje v mladosti, ki ga je preživel v Franciji. Macron in Blinken sta se v State Departmentu med drugim veliko pogovarjala prav o nogometu.

»Francija me je nekoč toplo sprejela medse«

»Francija me je nekoč toplo sprejela medse, tam sem dobil izobrazbo in navdih za poznejša dejanja,« je zatrdil Blinken in nato brez slabe vesti priznal, da spremlja francoski nogomet. »Četudi ponosno stiskam pesti za ZDA med mundialom v Katarju, sem navdušen nad vragolijami, ki jih je zmožen Kylian Mbappe v majicah Francije in PSG. Tudi pariški klub podrobno spremljam,« je dodal 60-letni politik iz New Yorka.