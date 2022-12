Angleška reprezentanta posvojila mačka, ki mora v obvezno karanteno

Angleška nogometna reprezentanca je tudi 14. svetovno prvenstvo zapored po tistem leta 1966, ko je osvojila do sedaj edini naslov, zapustila sklonjenih glav. Toda kljub slovesu v četrtfinalu, kjer so bili z 2:1 boljši branilci naslova Francozi, se branilca Kyle Walker in John Stones domov nista vrnila praznih rok. S

oigralca iz Manchester Cityja sta namreč posvojila mačka, ki je z angleško reprezentanco preživel dobršen del letošnjega svetovnega prvenstva v Katarju.

»Že prvi dan se je pojavil in preprosto sva ga s Stonesyjem posvojila,« je o mačku, poimenovala sta ga Dave, povedal Walker. »Nekaterim ni bil po godu, toda jaz ga imam zelo rad. Vsak večer nas je čakal, da smo ga nahranili,« je še dodal.

Dave bo sicer po prihodu na Otok moral kar štiri mesece preživeti v karanteni, morda pa bo v ključnem delu sezone ManCityju prinesel nekaj več sreče kot letos angleški reprezentanci.