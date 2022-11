Argentinci so lahko mirni: FIFA jih je že izbrala za zmagovalce v Katarju

Legendarna videoigra kalifornijskega podjetja EA Sports, ki letos zadnjič nosi ime po Mednarodni nogometni zvezi, je sicer pravilno napovedala zmagovalce zadnjih treh svetovnih prvenstev v Južni Afriki 2010 (Španija), Braziliji 2014 (Nemčija) in Rusiji 2018 (Francija), kapetanu Argentine Lionelu Messiju pa tokrat poleg svetovnega naslova napovedujejo tudi nagradi za najboljšega igralca in strelca turnirja.

Videoigre FIFA za simuliranje tekem uporabljajo aktualno »formo« igralcev, med tistimi, ki bodo najbolj izstopali, pa so še Argentinci Emiliano Martinez, Marcos Acuña, Leandro Paredes in Rodrigo De Paul, Brazilci Marquinhos, Vinicius in Richarlison, Francoza Raphaël Varane in Kylian Mbappé ter Portugalec João Cancelo. Vsi omenjeni naj bi se znašli v idealni enajsterici.

Če gredo napovedi končnih zmagovalcev prvenstev FIFI dobro od rok, pa je očitno težje napovedati bolj specifične dogodke. Braziliji so napovedali igranje v finalu domačega SP 2014, a so jih v polfinalu nato s kar 1:7 ponižali Nemci, v drugem polfinalu pa bi morali igrati sosedi Portugalska in Španija, a sta obe končali z nastopi že po skupinskem delu. Španski reprezentant Isco naj bi leta 2018 v Rusiji osvojil zlati čevelj s petimi goli, a je zadel le enkrat in se z rojaki poslovil v osmini finala po dvoboju z gostitelji in izvajanju enajstmetrovk.

Na zadnjem mundialu so bili še najbližje z napovedjo, da bo Francoz Antoine Griezmann dosegel pet golov (dosegel je štiri), so pa povsem zgrešili s prerokovanjem usode španskemu vratarju Davidu De Gei, ki seveda ni postal najboljši vratar turnirja, za napovedmi pa je močno zaostal tudi brazilski napadalec Gabriel Jesus, ki bi moral sicer postati najboljši mladi nogometaš SP, a je celo ostal brez enega samega zadetka (nagrado je osvojil Mbappé, ki je zadel tudi v finalu proti Hrvaški).