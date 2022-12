Brazilski selektor brani svoje plesne gibe

Brazilski nogometaši so v ponedeljek s številnimi plesnimi točkami začinili zmago nad Južno Korejo, kar so nekateri dojeli kot izraz nespoštovanja do tekmeca. Zaplesal je celo 61-letni selektor Tite, ki se je v očitno vnaprej pripravljeni koreografiji pridružil varovancem po izjemni ekipni akciji in golu Richarlisona za 3:0 v prvem polčasu.

»Zelo so še mladi in vedno se malce poskušam prilagoditi njihovemu jeziku. Njihov jezik je ples,« se je po dvoboju branil Tite. »Težko je kot hudič! Toda obljubil sem mu, da bova zaplesala, če bo dosegel gol. Zlobni ljudje bodo sicer dejali, da je bilo nespoštljivo, toda šlo je zgolj za veselje ob zadetku,« je še povedal Tite in dodal, da zelo spoštuje selektorja Južne Koreje Paula Benta tudi zaradi uspehov s Cruzeirom.

Brazilske navijače je poleg izjemnega prvega polčasa navdušila tudi vrnitev prvega zvezdnika Neymarja, ki je izpustil zadnji tekmi skupinskega dela, potem ko je staknil poškodbo že ob zmagi nad Srbijo. Napadalec Paris Saint-Germaina je v 13. minuti z enajstih metrov po vodilnem zadetku Viniciusa Juniorja povišal na 2:0 in po tekmi priznal, da se je bal, da je bila tekma s Srbijo njegova zadnja na letošnjem mundialu.

»Tista noč je bila zame zelo naporna, saj mi je po glavi rojilo na tisoče stvari: dvomi, strah ... Toda računal sem lahko na podporo soigralcev in družine, moral sem poiskati moč tam, kjer je ni bilo,« je dejal Neymar, ki se je za sporočila podpore zahvalil tudi navijačem, seveda pa tudi članom zdravniške službe reprezentance, ki so njegov poškodovani gleženj spet usposobili za igro brez bolečin.