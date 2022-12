Ekipe po slovesu od SP tudi ob velik kos denarne pogače

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo vsem ekipam, ki so izpadle v skupinskem delu, plačala po devet milijonov evrov premije, že za pripravo na SP so dobile po milijon in pol. Zneski so visoki, a v primeru napredovanja so številke še bistveno bolj ugodne. Skupaj bo Fifa na SP razdelila za približno 440 milijonov evrov denarnih nagrad. Prvak dobi 42 milijonov, finalist 30, tretje mesto je vredno 27 milijonov in uvrstitev v polfinale 25.

Že samo razlika med prebojem v osmino finala in skupinskim delom je velikanska in znaša štiri milijone evrov, še štiri milijone več oz. skupaj 17 milijonov bodo ekipe dobile za četrtfinale. To pa je denar, ki je za manjše zveze, kot je denimo Kostarika, Srbija, Ekvador, Tunizija, Iran in še nekatere lahko razlika tudi v priložnosti za nadaljnji razvoj.

Lažja je predstava o realnem denarju zvez pri nagradah za nogometaše. Javno jih je za nemško zvezo objavila tamkajšnja agencija dpa. Nemci bi za preboj v osmino finala prejeli po 50.000 evrov ali skupno 1,3 milijona, od nagrade bi jim ostalo 11,7 milijona.

Zveza pa bi nogometaše za naslov nagradila s po 400.00 evri oziroma skupaj 10,4 milijona evrov, nekaj milijonov bi dobil tudi trenerski štab. Skupna nagrada za naslov prvaka pa je kot rečeno 42 milijonov in razlika je po izpadu 31,6 milijona.