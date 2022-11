Eto'o: Kamerun kot Inter pod Mourinhom

Predsednik kamerunske nogometne zveze Samuel Eto'o je presenetil z napovedjo, da bomo v letošnjem finalu svetovnega prvenstva v Katarju spremljali afriški dvoboj, v katerem naj bi njegov Kamerun premagal Maroko. Kamerunci so sicer pristali v morda najtežji skupini na turnirju, skupini G, skupaj z Brazilijo, Srbijo in Švico, Eto'o pa v iskanju navdiha rojake preusmerja k sezoni 2009/10 lige prvakov, ko je bil član ekipe Interja, ki je presenetljivo osvojila cenjeno lovoriko.

»Afriške ekipe zdaj niso pripravljene zgolj sodelovati, temveč tudi osvojiti lovoriko,« je ESPN citiral Eto'oja, ki je prepričan, da bodo imeli Angleži v osmini finala veliko težav s Katarjem. Kamerunu je v izločilnih bojih napovedal zmagi nad Belgijo in Senegalom, Maročanom pa že skoraj neverjeten niz zmag nad evropskimi velesilami Španijo, Portugalsko in Francijo. V finalih mundialov so sicer v 92-letni zgodovini vedno nastopale zgolj evropske in/ali južnoameriške ekipe, najboljši dosežek Afričanov pa so uvrstitve v četrtfinale.

Glede primerjav med Kamerunom in Interjem iz časov Joseja Mourinha pa je v intervjuju za spletno stran tekmovanja Eto'o še povedal: »Za svetovni naslov ti ni treba biti pošast ali vesoljec, potrebuješ zgolj dobro pripravo, trdno miselnost in ščepec norosti. Nihče ni verjel, da bi lahko osvojili ligo prvakov, toda Mourinhu je uspelo nekaj norega s skupino mož in bojevnikov.«