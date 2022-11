Fifa razkrila pot do prihodkov v višini 7,5 milijarde evrov

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) pričakuje približno 7,5 milijarde evrov prometa v štiriletnem obdobju, ki se bo končalo s svetovnim prvenstvom v Katarju. To je okrog milijarde več od prejšnjega obdobja do SP v Rusiji leta 2018, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ta je iz virov pri Fifi izvedela, da bo 5,4 milijarde namenjeno za podporo nogometnim aktivnostih po svetu vključno s sredstvi za nacionalne nogometne zveze in celinske federacije. Pokrili bodo tudi izgube, ki jih prinašajo Nekatera druga tekmovanja pod okriljem Fife, kot so klubsko svetovno prvenstvo, mladinska tekmovanja in SP nogometašic leta 2019.

S Katarjem bodo ustvarili 700 milijonov več kot z Rusijo

Sredstva so večja zaradi povišanja sponzorskih pogodb in večjega izkupička od organizacije SP v Katarju. Že dan prej je predsednik Fife Gianni Infantino na novinarski konferenci dejal, da bo prvenstvo v tej zalivski državi prineslo približno 700 milijonov evrov več prihodkov v blagajno njegove organizacije kot prvenstvo pred štirimi leti v Rusiji. Infantino je pojasnil, da bodo medijske pravice višje za približno 200 milijonov, podobno vsoto več bodo prinesli sponzorski dogovori, od prodaje vstopnic pa naj bi Fifa dobila med 200 in 300 milijonov več.