Gavi ukradel srce španski prestolonaslednici

Po poročanju španskih medijev je 17-letna princesa Leonor, najstarejša hči španskega kralja Filipa VI. in kraljice Letizie, velika navijačica vezista španske reprezentance in Barcelone, Gavija. Sobo prestolonaslednice bojda krasi več fotografij leto starejšega Andaluzijca, ki je kralju ob srečanju v Katarju tudi predal svoj podpisan dres, v slačilnici pa naj bi se ga že prijel vzdevek mali princ.

O ljubezenski zvezi se v Španiji zaenkrat pojavljajo zgolj namigovanja, kraljevi dvor pa seveda že ima tovrstne izkušnje, saj se je Infanta Cristina, mlajša hči kralja Juana Carlosa, leta 1997 odmevno poročila z rokometašem Barcelone Iñakijem Urdangarinom.

Gavi (v sredini) med nedeljskim treningom na igriščih univerze v Dohi. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Leta 2018 so ga obsodili na 5 let in 10 mesecev zapora zaradi nečednosti njegove neprofitne organizacije in korupcije, od lani pa je na pogojni prostosti. Po mnenju strokovnjakov novi zvezi s športnikom v kraljevi palači ne bi nasprotovali, tudi kraljica Letizia seveda nima modre krvi, saj je do poroke s kraljem delala kot novinarka.

Gavi je že lep čas nezamenljiv člen Barcelone in španske reprezentance, s katero ga v torek (16.00) čaka tekma osmine finala z Marokom. Na tekmi s Kostariko (7:0) v skupinskem delu je zadel kot tretji najmlajši nogometaš vseh časov na mundialih (18 let in 110 dni), podrl pa je tudi španski starostni rekord kot najmlajši z nastopom na SP v zgodovini.