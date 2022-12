Jasnovidni kralj živali izbral francoski priboljšek

V tajskem pragozdu so glavne zveri tigri, toda v živalskem vrtu v Khon Khaenu je prva zvezda afriški lev. Še zlasti med svetovnim prvenstvom v nogometu, saj je po besedah njegovih skrbnikov do 90-odstotno uspešen pri napovedovanju zmagovalcev.

Devetletni samec Chao Boy izbira med piščančjimi kračami, obešenimi pod zastavicama. Nazadnje je snedel priboljšek pod francosko trobojnico. Preden si je omastil brke, se je sicer precej obotavljal, kar bi lahko pomenilo, da bo edini evropski derbi v četrtfinalu zelo napet, morda odločen šele v podaljšku ali po enajstmetrovkah, piše The Sun.

Skeptični ali ne, Chao Boy ima dober »score«. Pravilno je namreč napovedal, da bo Maroko izločil Španijo. Upravnik živalskega vrta Narongwit Chodchoy je ponosen nanj. »Med vsemi nami se najbolj spozna na nogomet. Naj gre za SP ali EP ali druge pomembne tekme, njegova uspešnost je med 80 in 90 odstotki,« je zatrdil.

Argentina naj bi premagala Nizozemsko. FOTO: Twitter

Tudi stavnice so na levji strani, saj je Francija favorit. Dvoboj Kyliana Mbappeja in Harryja Kana bo jutri ob 20. uri na štadionu Al Bajt. Za danes je levji zvezdnik napovedal zmagi Brazilije in Argentine, Maroko pa naj bi jutri premagal tudi Portugalsko.

Kralj živali ima sicer »resnega« tekmeca v vplivnežu na tiktoku, ki trdi, da lahko potuje skozi čas. On pravi, da se bodo trije levi z dvema goloma prebili v polfinale. Svetovni prvaki naj bi zadeli enkrat in izgubili naslov. Njegova objava je v prvi uri imela 36.000 ogledov, saj nogometni navdušenci mrzlično iščejo tovrstne namige.