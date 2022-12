Komaj stali na nogah, toda dokazali, da so nova zlata generacija

Rene Meulensteen, dolga leta pomočnik legendarnega Škota sira Alexa Fergusona pri Manchester Unitedu, zdaj pa pomočnik avstralskega selektorja Grahama Arnolda, je opozoril na prenatrpan razpored svetovnega prvenstva, na katerem Avstralce po sredini zmagi nad Dansko že v soboto čaka dvoboj z Argentino na prvi stopnički izločilnih bojev. Letošnji mundial je sicer za slabe tri dni krajši od vseh prejšnjih v tem tisočletju. »Sprašujem se, kako je lahko Fifa na tako prestižnem turnirju obdobje med tekmami z že tako precej kratkih štirih dni še skrajšala?« je ostro puščico proti Mednarodni nogometni zvezi usmeril Meulensteen, ki meni, da zaradi tega trpi tudi kakovost predstav.

»Seveda je v isti godlji tudi Argentina, to je potrebno poudariti. Skoraj nimamo časa, da bi vse dojeli in da bi se igralci lahko poveselili. Vse bo v znamenju regeneracije in psihološke priprave na naslednji izziv. Zagotavljam pa, da bomo pripralvjeni,« je dodal Meulensteen, ki je lahko spremljal, kako je moral v 82. minuti Arnold zamenjati utrujenega napadalca Mitchlla Duka.

Nova zlata generacija

»Stari, takoj zdaj bi lahko odigral še eno tekmo ob vsem adrenalinu, ki je v mojem sistemu,« se je po tekmi pošalil Duke in dodal: »Mislim, da je zdaj za nas najpomembnejša regeneracija. Fantje so nocoj res oddelali svoje, jaz sem komaj stal na nogah in v bistvu prosil za menjavo, saj se nisem več mogel niti premikati.«

Selektor Arnold je bil seveda navdušen nad predstavo in namignil, da morda spremljamo novo »zlato generacijo« avstralskega nogometa, prejšnja je pisala zgodovino na SP 2006 v Nemčiji.

»Tako zelo sem ponosen na igralce, na njihovo delovno vnemo, predanost, nepopustljivost in način igre,« je pred mediji razlagal Arnold, ki je bil leta 2006 pomočnik slovitega Nizozemca Guusa Hiddinka. »Tako sem ponosen, da nam je uspelo zarisati nasmeške na obraze ljudi. Prvič se je zgodilo, da je Avstralija na svetovnem prvenstvu zmagala dvakrat zapored (zmaga v 2. kolu nad Tunizijo je bila prva po letu 2010, op. a.). Morda zdaj že lahko govorimo o novi zlati generaciji, saj so nam govorili o zlati generaciji iz leta 2006, ki je osvojila štiri točke, mi pa jih imamo zdaj šest,« je bil zadovoljen 59-letni Sydneyjčan.