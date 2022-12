Lionel Messi ni več prijazen fant brez osebnosti

Francoski mediji so po porazu Francije v finalu mundiala v Katarju po enajstmetrovkah polni hvale na račun argentinskega zvezdnika Lionela Messija, ki je »končno pravi dedič Maradone«, kot je zapisal Le Parisien. Obenem se vsi strinjajo, da je šlo za eno najbolj norih finalnih tekem v zgodovini svetovnih prvenstev.

Šestintrideset let po Diegu Maradoni je Lionel Messi dvignil naslov svetovnega prvaka po povsem norem finalu, ki so ga po enajstmetrovkah dobili Argentinci, so zapisali pri Le Parisienu. In dodali, da je s to zmago Messi dokončno postal legenda nogometa.

»Stavimo, da bi to trofejo takoj zamenjal za svojih sedem zlatih žog. Zdaj pa mu ne bo treba. V trenutku zmagovitega strela Gonzala Montiela je Leo Messi obstal skoraj okamenel. Pravzaprav se je zdel srečen,« so dodali pri Le Parisienu in zapisali, da zdaj končno ni več le »ni več nadarjen, ampak preklet otrok svetovnega prvenstva«.

Pri športnem dnevniku L'Equipe so zapisali, da je je Argentina postala svetovni prvak po fantastičnem finalu proti modrim. »Po finalu z nadrealističnim scenarijem, morda najlepšim v zgodovini, je Argentina osvojila svetovno prvenstvo z zmago nad Francozi po enajstmetrovkah. Lionel Messi, strelec dveh zadetkov, je albiceleste popeljal do tretje zvezdice.«

Leo ni več prijazen fant brez osebnosti

Medtem ko je francoska reprezentanca sanjala o tretji zvezdici in o tem, da bi se pridružila doslej edinima reprezentancama, ki jima je uspelo ubraniti naslov (Italiji in Braziliji), ji po popolnoma norem scenariju v Dohi ni uspelo, pišejo pri L'Equipu. Potrebovali bi celo knjigo, da bi lahko zapisali vse, kar se je dogajalo v tem 22. finalu svetovnega prvenstva, so še zapisali pri L'Equipu, zagotovo najlepšem v zgodovini. Francoska ekipa, ki je bila 70 minut katastrofalna, je pokazala neverjetno vzdržljivost, a to ni bilo dovolj.

Tako blizu, tako daleč ... so tekmo povzeli pri časniku Le Figaro. Modre so 75 minut povsem zasenčili agresivnejši, bolj zagrizeni Argentinci, nato pa so se sicer skoraj čudežen način pobrali v podaljšek ter streljanje enajstmetrovk.

»Žal so sinjemordi tisti, ki so na svoj dres obesili tretjo zvezdico. Legendarna tekma v Lusailu, a bogovi nogometa so izbrali svoj tabor. Modri bodo morda lahko še dolgo obžalovali, da so tekmo začeli šele 15 minut pred koncem rednega dela," so še zapisali pri časniku Le Figaro.

Medtem pa so pri le Mondu obžalovali, da modri niso obnovili nastopa iz leta 2018 in so izgubili svetovni naslov proti Argentini. »Leo Messi je zmagovalec, pri 35 letih in po sedmih zlatih žogah je končno osvojil svoje prvo svetovno prvenstvo."

Messi pa se je z današnjim dnem v očeh Argentincev končno spremenil, še piše Le Monde. Pri 35 letih končno ni več le »prijazen fant, ki nima dovolj osebnosti, da bi bil vodja". Ta jedka pripomba prihaja iz božjih ust ali skoraj božjih za Argentince. O Messiju jih je izrekel Maradona leta 2016 med zasebnim pogovorom z Brazilcem Pelejem. Vsaj mislil je, da je zasebni, je sklenil Le Monde.