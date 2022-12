Ni več naključje, da Hrvati zmagujejo »po sreči«

Odpri galerijo

Hrvati so mojstri podaljškov in enajstmetrovk. V Rusiji so v izločilnih tekmah do finala nanizali tri zmage z 11-m ali po podaljšku, v Katarju že drugič po strelih z bele točke. Na fotografiji sta »generala« Zlatko Dalić in Luka Modrić. FOTO: Dylan Martinez/Reuters