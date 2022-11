Ostali brez sape in ušli še hujšemu polomu

Prizemljitev, realno razmerje moči, le slab večer ...? Srbi so že na prvi tekmi na mundialu trčili ob neprebojno čer in se soočili z rušilno močjo prvih favoritov Brazilcev, ki se niti pošteno niso preznojili, statistično tako močno zasenčili nemočne Srbe, kot da bi igrali le na ena vrata, in z goloma Richarlisona le z 2:0 premagali »orle brez kril«. Najboljši posameznik v srbski reprezentanci je bil vratar Vanja Milinković-Savić.

»Prvi polčas je bil enakovreden. Nisem videl,d a bi bila Brazilija tako premočna. Premagani smo bili v drugem polčasu, ko smo fizično povsem padli, in potem nismo bili več moštvo. Seveda, Brazilija je to znala izkoristiti. Bili smo neprepoznavni,« je ne potolčen, a tudi ne prav vesel razmišljal srbski selektor Dragan Stojković. Legendarni »Piksi« je tudi spomnil in opozoril, da so imeli preveč poškodb in da se Srbija z odsotnostjo dveh, treh ključnih igralcev ne more kosati.

Brazilski selektor Tite (desno) in srbski Dragan Stojković sta bila različno razpoložena. FOTO: Nelson Almeida/AFP

»Ker nimamo 200 milijonov ljudi, smo majhna država,« je svoj pogled delil srbski selektor in še izpostavil: »Intenzivnost tekme v drugem polčasu je bila res velika, ampak ključen je bil fizičen padec. Res bi rad vedel, zakaj, ker ne vem. Brazilija je zasluženo zmagala.«

Odziv v Srbiji je bil dokaj umirjen. »Brazilija je, vendarle, premočna. Glavo dvignite. Za Srbijo se prvenstvo začenja v ponedeljek; Brazilija je stroj, Orli, dvignite glave; Realnost!" To so bili bolj umirjeni komentarji srbskih medijev (Blic, Kurir, Mozzart) po učni uri Brazilcev, ki pa so imeli tudi tradicionalno populistične dodatke: »Pretirano pomoč v iranskem sodniku; Neymarjeva nesramnost: Z zdravimi Dušanom Vlahovićem, Filipom Kostićem in Aleksandrom Mitrovićem bi bila druga pesem.«

Neymar bo igral

»V prvem polčasu se je komaj dotaknil žoge. Toda v drugem je le pokazal običajno igro, ki jo kaže v reprezentanci. Najprej je zabil gol, s katerim je ublažil brazilsko dušenje, nato je zabil še sijajen gol. Že 19. v 39 tekmah za 'selecao'. V zadnjih sedmih tekmah je bil strelce devetih golov. Kaže, da se je končalo iskanje devetice na mundialu,« je zapisal najvplivnejši brazilski medij O Globo o strelcu Richarlisonu.

Neymarjev gleženj naj bi bil nared za nadaljevanje mundiala. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Selektor Tite je moral najprej pomiriti 200 milijonov Brazilcev. »Neymar bo igral na SP,« je razblinil neznanke o tem, ali je poškodba desnega gležnja najdražjega nogometaša na svetu prehuda in ogroža Neymarjev nastop na SP.

»V drugem polčasu smo spremenili vlogo Paqueti, nogometaši so zaigrali bolj sproščeno, naravno. Prvo tekmo so vsi živčni, to je del človeške narave, ampak poskušali smo jih pomiriti. Ob polčasu se jim rekel naj bodo lahko, da spustijo adrenalin,« je povedal Tite in prav tako poudaril pomembnost telesno pripravljenosti. »Srbija je bila zelo dobra, hitra v prvem polčasu, ampak težko je zdržati takšen ritem. Veliko truda smo morali vložili. Vemo, da je treba biti ob takšnih vremenskih razmerah v Zalivu telesno odlično pripravljen, sicer ne moreš biti uspešen,« je bil jasen 61-letni selektor.