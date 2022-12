Pravljica Maroka trajala vse do zadnjih minut

V nadaljevanju preberite:

Po nizu presenečenj, za nekaj največjih so z zmagami nad Belgijo, Španijo in Portugalsko poskrbeli ravno Maročani, bo finale v Katarju vendarle združil dva od treh največjih favoritov. Maroko je Francozom ponudil večji izziv kot večer prej Hrvaška svojim tekmecem iz Argentine, čeprav je selektor Walid Regragui v boj poslal načeto enajsterico in že na ogrevanju ostal brez branilca Nayefa Aguerda. Francija? Prepustila je posest celo Maroku, a bila spet izjemno učinkovita, tako da se bosta v finalu katarskega mundiala vendarle pomerila zvezdnika katarskega Paris Saint-Germaina: Kylian Mbappe in Lionel Messi!