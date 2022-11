Še nikoli bolj evropski Brazilci in Argentinci

V nadaljevanju preberite:

Ekvador bo odprl mundial v nedeljo proti gostitelju svetovnega prvenstva Katarju, Brazilija ga bo 18. decembra zaprla. Z naslovom svetovnega prvaka. Ali Argentina? Ali celo Urugvaj? Stavnice in tudi splošne ocene strokovnjakov se rahlo nagibajo slavju ene od južnoameriških velesil, Brazilci so na vrhu, Argentinci tik pod njo, Urugvajci so v krogu reprezentanc, ki lahko presenetijo. Ekvadorci so v kategoriji neprijetnih tekmecev, toda brez potenciala za preboj med osem najboljših.

Južno Ameriko v Katarju zastopajo le štiri države, ena manj kot v Rusiji pred štirimi leti. Peruju je v dodatnih kvalifikacijah spodletelo proti Avstraliji. Južnoameriški nogometni ponos trpi, ker za Evropejci v zmagoslavjih zaostajajo z 9:12. Zadnji južnoameriški naslov so osvojili Brazilci leta 2002, Argentinci so bili zadnji finalisti leta 2014 v Braziliji. Takrat so Nemci kot prva evropska reprezentanca naslov osvojili zunaj Evrope.