Še šolarji in poslanci so se hoteli vrniti k pouku in seji

Previdnost je mati modrosti, se je Hrvaška na prvi tekmi z Marokom držala starega reka in pozabila novejšega, da največ tvega, kdor nič ne tvega. Učenci v šolah in poslanci v saboru, ki so za dve uri prekinili redno delo, so se vajeni dolgočasiti, a to je bilo preveč celo zanje, se šalijo pri naših južnih sosedih, potem ko se je srečanje na štadionu Al Bajt končalo z 0:0 ter le peščico polpriložnosti. Kaj sta po tekmi povedala selektor Zlatko Dalić in kapetan Luka Modrić, kaj so zapisali v hrvaških medijih. Kaj čaka ognjene v nadaljevanju ...