V Katarju 2,45 milijona gledalcev na prvih 48 tekmah

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je na svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer so prvič v zgodovini v osmini finala reprezentance z vseh celin, predstavila nekaj podatkov, med njimi tudi o obiskanosti prvih 48 tekem. Te si je na štadionih ogledalo 2,45 milijona ljudi s 96-odstotno zasedenostjo kapacitet.

Takšna obiskanost tekem je druga največja po letu 1994, ko so SP gostile Združene države Amerike. Tam so postavili tudi rekord v obiskanosti ene tekme, finale med Brazilijo in Italijo si je na stadionu Rose Bowl v Pasadeni ogledalo 94.194 gledalcev. Zdaj je druga tekma po obisku obračun Argentine in Mehike v Lusailu na letošnjem prvenstvu (88.966).

Mundial v Katarju je rekorden za azijsko nogometno zvezo, ki ima prvič tri ekipe v izločilnih bojih, in sicer Avstralijo, Japonsko in Južno Korejo.