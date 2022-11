V Katarju dan za slovenske znance iz Anglije in ZDA

Drugi tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu prinaša tri zanimive tekme (podrobnosti v grafiki za spremljanje v živo). V skupini A se bosta pomerila Senegal in Nizozemska (17), v skupini B pa bodo igrali dve tekmi: najprej se bosta merila Anglija in Iran (14), zvečer še ZDA - Wales (20).

Slovenci ob osmino finala v sodnikovem dodatku

Zanimivo, v skupini B igrata dve reprezentanci, s katerima se je sešla Slovenija na njenem zadnjem svetovnem prvenstvu, torej leta 2010 v Južni Afriki. Takrat so izbranci selektorja Matjaža Keka najprej šokirali svet z zmago nad Alžirijo (1:0; Koren), nato še s točko proti ZDA (2:2; Birsa, Ljubijankić), v zadnjem dejanju pa najtesneje izgubili z Anglijo (0:1) in se s 4 osvojenimi točkami častno, toda boleče poslovili od Afrike, potem ko so bili ob osmino finala v sodnikovem dodatku tekme med ZDA in Alžirijo.