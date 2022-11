V Katarju jamčijo spektakel brez primere

V nadaljevanju preberite:

Za najbolj zagrizene ljubitelje nogometa je otvoritvena slovesnost svetovnega prvenstva samo nebodijetreba potrata časa, truda in denarja pred prvo podajo žoge na sredini igrišča. Za mnoge druge pa je celo vrhunec enomesečne obsedenosti z najbolj pomembno postransko stvarjo na svetu. Glede na to, kako megalomansko so se prvega zimskega mundiala v zadnjih desetih letih lotili v pregrešno bogatem Katarju, se v nedeljo ob 16. uri na pokritem štadionu Al Bajt obeta spektakel brez primere. Dobrodošli v prihodnosti!