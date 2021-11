Španci podelili nagrade: najboljša Jan Oblak in Lionel Messi

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, član madridskega Atletica, je danes dobil še eno nagrado za najboljšega vratarja v španskem nogometnem prvenstvu. Nagrada zamora, ki jo podeljuje športni časnik Marca, za sezono 2020/21 je zanj že peta v zadnjih šestih letih.

»Kot ekipa imamo še prostor, da stvari izboljšamo«

»To je nekaj čudovitega, nagrada je tako zame kot za moštvo. Letos je bilo malo težje, a bomo zdaj bolj cenili to, kar smo dosegli v zadnjih sezonah. Upam, da bom po tej sezoni dobil še šesto. Kot ekipa imamo še prostor, da stvari izboljšamo,« je za Marco o nagradi dejal slovenski vratar. Oblak je to nagrado dobil že v sezonah 2015/16, 2016/17, 2017/18 in 2018/19, le v sezoni 2019/20 je pripadla Belgijcu Thibautu Curtoisu.

Jan Oblak s prestižno nagrado. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Novo nagrado za najboljšega strelca lige (pichichi) pa je dobil Argentinec Lionel Messi, zanj je bilo to priznanje že osmo v karieri. Nekdanjega člana Barcelone sicer ni bilo na podelitvi v Madridu, saj je v Parizu, kjer bo zvečer podelitev nagrad zlata žoga, tudi tam je v ožjem izboru.