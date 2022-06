Spopad z Norveško za ene kot naročen, drugim povsem odveč

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je zašla v podoben položaj kot pred 15 leti, potem ko je prejela šest golov v tekmah s Švedsko in Srbijo, pred njo pa sta še dva izziva v Uefini ligi narodov pred »odrešilnim« poletnim premorom, ki bo prišel kot naročen za igralce, selektorja Matjaža Keka in predsednika NZS Radenka Mijatovića. Upoštevaje videno proti Švedski v Ljubljani (0:2) in Srbiji na Marakani (4:1) navijači v četrtek v Oslu realno ne morejo pričakovati veliko, gotovo pa bo v naslednjih dneh na preizkušnji predvsem značaj reprezentantov in strokovnega štaba izbrane vrste. Preberite tudi komentar.