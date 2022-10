Sprejel ga je kot sina, ta pa ga je označil za antipatičnega

Italijanski mediji so razkrili zanimivo zgodbo o nekdanjih nogometaših, v kateri nastopata legendarni argentinski napadalec Gabriel Batistuta in njegov nekdanji soigralec Antonio Cassano. Slednji je opozoril nase v majici Barija in veljal za najbolj talentiranega nogometaša na svetu, nato se je pridružil Romi, za katero je igral med letoma 2001 in 2006, Batistuta med letoma 2000 in 2003.

V Romo takoj po šampionski sezoni Rimljanov

Cassano, ki je prestopil v Romo takoj po šampionski sezoni Rimljanov, se je pozneje pogosto sprl s trenerjem Fabiem Capellom, v ne najbolj idiličnih odnosih je ostal tudi z nekaterimi nekdanjimi soigralci. Kot razkrivajo Italijani, je počilo tudi med njim in Batistuto, čeprav ga je slednji obravnaval kot lastnega sina.

»Batistuta mi je antipatičen in najin odnos sploh ni bil dober. Nikdar ni plačal kave, nikdar ni pozdravil natakarjev. V eni sezoni je zaslužil deset milijonov evrov, vselej pa je rekel, da gre kava na klubski račun,« je denimo povedal 40-letni Cassano, zato je sledil odgovor 53-letnega Argentinca.

»Antonio se ni mogel umiriti, na njegovem obrazu je vseskozi vladala zmedenost. O njem sva pogosto govorila tudi s soprogo, prepričal sem jo, da sva ga sprejela v najino hišo kot lastnega sina in se z njim pogovarjala. Žal mi je, da govori tako, kot pravite. To, da sem antipatičen Cassanu, je zame v resnici pohvala,« je odgovoril Batistuta, drugi najboljši strelec v zgodovini reprezentance Argentine, boljši je Lionel Messi.