Srbi bodo takoj zaplesali z Brazilci, Halilhodžić nad Hrvate

Dobrih sedem mesecev pred prvo tekmo svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga bo med 21. novembrom in 18. decembrom gostil Katar, so v kongresnem centru DECC v Dohi izžrebali skupine. Predsednik Svetovne nogometne zveze (FIFA) Gianni Infantino je na odru s katarskim emirjem Tamimom bin Hamadom Al Thanijem pozval k miru v svetu in napovedal najboljše svetovno prvenstvo vseh časov, ki bo tudi revolucionarno, saj bo prvič potekalo v jesenskem terminu. Domači reprezentanci bo pripadlo uvodno dejanje turnirja v skupni A, v Al Horju se bo Katar najprej udaril z Ekvadorjem.

Pregovorna skupina smrti je najbrž skupina G, kjer so zbrane reprezentance Brazilije, Srbije, Švice in Kameruna, Hrvaška je pristala v skupini F, kjer jo bo kot selektor Maroka že na uvodni tekmi izzval legendarni Vahid Halilhodžić. Tri udeležence SP bomo dobili šele junija, ko bo na sporedu zaključek evropskih in medcelinskih dodatnih kvalifikacij. Skupina B bi lahko v primeru napredovanja Walesa oz. Škotske, ki se mora v polfinalu še pomeriti z Ukrajino, bila povsem »angleška«.

Žreb domačinom ni prizanašal, saj jih poleg tekme z Ekvadorjem, ki je blestel v južnoameriških kvalifikacijah in nazadnje na svoji zelenici pri remiju zadržal tudi južnoameriškega prvaka Argentino (1:1), čakata še obračuna z afriškim prvakom Senegalom in Nizozemsko.

Didier Deschamps (na sredini) se je naslova svetovnega prvaka veselil kot igralec in kot trener. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Belgija vs. Hrvaška, Messi vs. Lewandowski, Suarez spet proti Gani ...

Največ pozornosti bo v skupini C namenjene dvoboju Argentine in Mehike, Poljaki z zvezdnikom Bayerna Robertom Lewandowskim in reprezentanca Savdske Arabije pa bosta v vlogi izzivalcev. Zelo zanimiv bo tudi spopad Argentinca Lionela Messija z Lewandowskim, ki mu je v zadnjih mesecih namenil kar nekaj ostrih izjav (tudi) zaradi glasovanja za zlato žogo. V skupini D bo ta vloga pripadla Tuniziji oz. zmagovalcu dodatnih medcelinskih kvalifikacij (ZAE, Avstralija ali Peru), polfinalistka eura 2020 Danska bo z branilko naslova Francijo v vlogi favorita.

Španiji, še eni poraženi polfinalistki lanskega evropskega prvenstva, se je v skupini E vsaj deloma nasmehnila sreča, pomerila se bo sicer z Nemčijo, skupino pa sta zaokrožili Japonska in zmagovalec para medcelinskih kvalifikacij Kostarika – Nova Zelandija. V skupini F ob Belgiji in Hrvaški najdemo še Kanado in Maroko, obeta se nekaj zanimivih obračunov v boju za vozovnice osmine finala, v skupini H pa se bo Cristiano Ronaldo v dresu Portugalske najprej pomeril z Gano. Afričani si že manejo roke, saj se bodo lahko maščevali Urugvaju z Luisom Suarezom na čelu za boleč izpad v četrtfinalu SP 2010 v Južni Afriki, Južni Koreji pa bo (seveda zgolj na papirju) pripadla vloga avtsajderja.

Žreb SP 2022, skupinski del:

- skupina A: Katar, Ekvador, Senegal, Nizozemska;

- skupina B: Anglija, Iran, ZDA, Wales/Škotska – Ukrajina;

- skupina C: Argentina, Savdska Arabija, Mehika, Poljska;

- skupina D: Francija, Danska, Tunizija, ZAE – Avstralija/Peru;

- skupina E: Španija, Kostarika/Nova Zelandija, Nemčija, Japonska;

- skupina F: Belgija, Kanada, Maroko, Hrvaška;

- skupina G: Brazilija, Srbija, Švica, Kamerun;

- skupina H: Portugalska, Gana, Urugvaj, Južna Koreja.

Boljši skupaj

Že pred žrebom so prireditelji predstavili tudi uradno pesem prvenstva Hayya Hayya:Better Together (Boljši skupaj), ki jo izvajajo ameriški pevec Trinidad Cardona, nigerijsko-ameriška ikona afrobeata Davido in katarska pevka Aisha. »Pesem, ki združuje glasove Amerike, Afrike in Srednjega vzhoda, simbolizira moč glasbe in nogometa pri združevanju sveta,« je ob predstavitvi povedal Kay Madati, komercialni direktor Fife.

FOTO: Kai Pfaffenbac/Reuters

FOTO: Carl Recine/Reuters

FOTO: Francois-Xavier Marit/AFP

FOTO: Franck Fife/AFP

FOTO: Ibraheem Al Omari/Reuters

FOTO: Gabriel Bouys/AFP

FOTO: Francois-Xavier Marit/AFP

FOTO: Ahmed Jadallah/Reuters

FOTO: Francois-Xavier Marit/AFP

FOTO: Karim Jaafar/AFP

FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

FOTO: Karim Jaafar/AFP

FOTO: Karim Jaafar/AFP