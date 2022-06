Srbi kot Slovenci: Kje ste navijači?

»Alarm? Ne. Opozorilo? Da,« so si bili srbski mediji enotni v tem, da je poraz proti Norveški v prvi tekmi v ligi narodov prišel še pravočasno. A Srbija ni igrala slabo. Bila je le neučinkovita. Gostje so z golom Erlinga Hålanda prišli do pomembnih treh točke pred nedeljskim derbijem s Švedi, medtem ko se bodo v Beogradu pomerili poraženci, Srbi in Slovenci.

»Ne iščem alibijev, ampak videli smo povsem dva različna polčasa. Prvih 45 minut smo bili zelo utrujeni, drugih pa veliko boljši s popolno premočjo. Nizali smo priložnosti. Neprijetno je izgubiti, a ni tragedija. Nismo si zaslužili poraza, neodločen izid bi bil realen,« je ocenil domači selektor Dragan Stojković, ki ga je negativno presenetil skromen odziv navijačev. S tribun največjega štadiona Rajko Mitić jih je spodbujalo le 9726. Po prvi senzacionalni tekmi v Lizboni, ki je Srbijo vrnila na mundial.

Dragan Stojković proti Sloveniji računa le na tri točke. FOTO: Marko Djurica/Reuters

»Pričakovali smo več gledalcev, Zahvalili bi se tistim, ki so prišli in bili z nami do konca. Mi se trdo delati in se potrjevati, ljudje pa naj se odločijo, ali naj pridejo na stadion,« je z diplomatskimi besedami poslal sporočilo navijačem selektor, ki je dal še nekaj strokovnih ocen.

Srbija je igrala v naslednji postavi (3-5-2): V. Milinković-Savić; Milenković, Veljković (od 75. Eraković), Pavlović; Lazović (od 69. Živković), Gudelj (od 46. Jovič), Lukić (od 69. Grujić), Kostić (od 69. Radonjić), S. Milinković-Savić, Tadić, Mitrović.

»Pri igri podaj bi lahko bili boljši, izgubljali smo žoge. Žoga enostavno ni želela v vrata. Naredili smo vse, kar smo lahko, še posebej, ko smo v drugem polčasu osvežili napad. Manjkal je le gol, menjave pa so spremenili ritem. Manjkala je zadnja podaja,« je umirjeno pojasnil Stojković in se dotaknil še nedeljske tekme proti Sloveniji,

»Hitro se gre naprej, ne more se špekulirati. Moramo ponoviti igro iz drugega polčasa, ta slog gre i verjamem, da se bo kakšna od priložnosti spremenila v gol. Gremo po zmago, potrebujemo tri točke,« je zaključil Stojković.

Erling Håland je odločil zmagovalca v Beogradu. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Najboljši strelec Srbije Aleksander Mitrović se je že sprijaznil s tem, da navijači niso dvanajsti igralec.

»Ne pričakujem številčnejše podpore. Kadarkoli igramo, tribune niso polne, ne glede na to, ali smo se uvrstili na svetovno prvenstvo, ali igramo v ligi narodovo. Nepomembno je, tribune niso polne. Ampak, bolje je tako, da pridejo tisti, ki nas podpirajo, kot pa, da je polna Marakana in nam žvižgajo že po 15 minutah. Zahvaljujem se tistim, ki so prišli,« je povedal zvezdnik Fulhama.