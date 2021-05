Srbski as se zgleduje tudi po Cristianu Ronaldu

Spremlja, kako vadi in se prehranjuje Ronaldo

Cristiano Ronaldo je nogometaš, po katerem se zgleduje tudi Dušan Tadić. Takole je bil Ronaldo v majici Juventusa uspešen tudi v tekmi z Ajaxom. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Srbski nogometašje eden glavnih adutov nizozemskega prvaka, kljub 32 letom pa sodi med najbolje pripravljene člane slovite nogometne inštitucije, ki v zadnjih letih vnovič opozarja nase v Uefini ligi prvakov. Tadić preseneča Nizozemce, med drugim je zapovrstjo odigral kar 93 tekem v majici Ajaxa. Napadalecje razkril recept za svojo nogometno dolgoživost., pri čemer dajem pozornost vsem delom od prstov na nogah do glave. Naporno je treba garati za pravo formo tudi po 30. letu starosti. Vsakodnevno! Številni igralci se tega ne zavedajo, toda zamujenega dne ni možno nadoknaditi,« je prepričan srbski reprezentant, ki se zgleduje tudi po slovitem Portugalcu, 36-letnem»Spremljam, kako vadi in kako se prehranjuje, posebej ga cenim, da pomembne nasvete brez težav deli mlajšim od sebe. Tudi sam z veseljem pomagam mlajšim, da hitreje dozorijo,« je dodal Tadić, ki je prišel vleta 2018 iz angleškega»Zame soigral bom dotlej, dokler bom čutil v sebi dovolj moči, toda to od mene zahteva profesionalnost. Pred vsako tekmo preverim čepke na nogometnih čevljih, da mi med tekmo ne bi drselo,« je še razkril napadalec, ki se jemed reprezentančno tekmo Srbije in Walesa.