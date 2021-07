Srčno izbranko je zaprosil na Wandi

, španski nogometni reprezentant in soigralec Jana Oblaka, je na nenavaden način svoji srčni izbranki pripravil najsrečnejši dan. Pripeljal jo je na štadion Wanda Metropolitana, kjer sta z igrišča najprej spremljala njegove predstave iz minule sezone.Po uvodnem športnem delu je sledil posladek za romantične duše, za kar je krilni napadalec madridskega Atletica sploh pripeljal partnerico. Na zaslonih na štadionu so se pojavljal fotografije z njunih potovanj, nazadnje pa je Llorente šel na kolena in dekle svoji sanj zaprosil. In potem mu je skočila mu je v objem, solze sreče so stekle. Na igrišče je prišla tudi vsa njena družina in prijatelji ...