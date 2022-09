Srečko Katanec pozna le zmage, zmlel tudi močne Afričane

Nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec uspešno deluje na klopi Uzbekistana. Ljubljančan pripravlja azijsko reprezentanco za azijsko prvenstvo, ki bo naslednje poletje, in premaguje vse tekmece. Niz je začel letošnjega marca, ko je v prijateljskih tekmah premagal Kirgizijo s 3:1 in Ugando s 4:2. Junija je Uzbekistan igral tri tekme v kvalifikacijah za azijsko prvenstvo, padli pa so Šri Lanka s 3:0, Maldivi s 4:0 in Tajska z 2:0.

Azijski šampionat bo od 16. junija do 16. julija 2023, kandidati za organizacijo so Avstralija, Indonezija, Katar in Južna Koreja, organizatorja pa bodo določili oktobra, potem ko je Kitajska odpovedala že dodeljeno organizacijo. Najuspešnejši selektor v zgodovini Slovenije je nadaljeval svoj niz tudi v prijateljski tekmi s Kamerunom. Močno afriško reprezentanco je Uzbekistan v petek premagal z 2:0, gola sta prispevala Hojimat Erkinov in Abdula Abdulajev.