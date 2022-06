Srečni Maribor ima najtežjega izzivalca, beloruski Šahtjor

V nadaljevanju preberite:

Tekmeci iz Belorusije (na evropski lestvici nacionalnih lig je tik za Slovenijo na 32. mestu), Luksemburga (37.) in Moldavije (33.) so prva ovira na evropski cesti, na kateri »leži denar«, ki ga je treba le pobrati. Toda za vse ne bo tako lahka naloga, na papirju in na lestvicah naj bi imeli najtežjo nalogo Mariborčani, ki se bodo pomerili z beloruskim šampionom, ki je še lani brez zadržkov in z zajetnejšo proračunsko malho kupoval tudi v Sloveniji. »Pomerili se bomo z zahtevnim in spoštovanja vrednim tekmecem. V takšnih okoliščinah bi raje igrali prvo tekmo v gosteh. Verjamem, da bomo napredovali,« je razplet žreba komentiral športni direktor Marko Šuler.