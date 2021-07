Štajerski derbi: Najprej močan naliv, nato toča golov in poseg VAR

Posredovanje VAR in ogled posnetka

Prva liga Telemach, 1. kolo

Začeli že v petek v Spodnji Šiški

V soboto poraz državnih prvakov

Zadnjo tekmo prvega kola Prve lige Telemach v sezoni 2021/22 so igrali v Celju. Štajerski derbi je zaznamovalo močno deževje, zaradi katerega je moral glavni sodnikže kmalu po začetku tekme prekiniti večer in se je tekma pozneje nadaljevala z zamudo in se je končala šele tik pred 23. uro.Nogometašev močan naliv očitno ni preveč (z)motil, saj so igrali zelo učinkovito in navzočim gledalcem v Celju že v prvem polčasu podarili tri gole, potem ko so Celjani že vodili z rezultatom 2:0. Vijoličasti del štajerske je vendarle odšel domov boljše volje, saj je Mariborčanom ispelo v nadaljevanju uprizoriti popoln zasuk, kar je gotovo razveselilo njihovega trenerjapri pisanju nove zgodbe v Ljudskem vrtu.Derbi je zaznamoval tudi VAR, ki je Sagrkoviću pomagal razrešiti polemiko v 54., 55. in 56. minuti, potem ko je Vrhničan najprej dosodil kazenski strel za Celjane, potem ko je ocenil, da jez roko ustavil poskus gostiteljev, slednjemu pa pokazal še rdeči karton. Sagrković si je po ogledu posnetka premislil.Bravo : Radomlje 0:0Aluminij : Koper 0:0Mura : CB24 Tabor Sežana 0:3 (Stančić 10., 60., Krivičić 57.)Celje : Maribor 2:3 (Zaletel 20., Šporn 34.; Gorenak 43., Žugelj 47., Martinović 72.)Domžale – Olimpija preloženo31. sezono v slovenskem nogometnem prvenstvu sta v petek v Spodnji Šiški odprla Bravo in novinec Radomlje, tekma pa se je končala brez golov in zmagovalca, 0:0. Obračun najboljših prijateljev, kot je pred tekmo dejal trener Bravain meril na trenerja Radomelj, se je končal brez golov, pri čemer pa so boljši vtis pustili povratniki v prvo ligo. Ti so imeli dvakrat več strelov, tudi osem kotov (domači nobenega) in še najlepšo priložnost tekme. A vse to ni bilo dovolj za kaj več kot točko.Državni prvaki so branjenje naslova začeli pred domačimi navijači proti sežanskemu Taboru. »Zdaj smo mi plen. Sezona bo, potem ko smo osvojili naslov državnega prvaka, zagotovo malo drugačna. Ne bo pa se spremenilo naše razmišljanje in pristop pred vsako tekmo,« je pred prvo tekmo povedal trener MureVloga favorita je bila jasna, toda favorizirani ekipi se ni izšlo, morda so Prekmurci pogledovali tudi proti sredi in evropskem derbiju z Ludogorcem. Tabor je v svoji tretji zaporedni prvoligaški sezoni s taktično dobro in disciplinirano igro ter učinkovitim napadom prišel do sploh prve zmage proti Muri v Fazaneriji.Mura je v prvem polčasu hitro prišla do dveh strelov, v četrti in osmi minuti sta poskusila Ain, oba pa sta bila premalo natančna. Zato pa so iz svoje prve resne akcije zadeli Kraševci. V deseti minuti je najprej Jan Koprivec podal na polovico igrišča do, ta pa je poslal lepo globinsko žogo do, ki je nato rutinirano ukanilza prvi gol sezone 2021/22. Tudi v nadaljevanju prvakom ni šlo, vdajo so podpisali že v prvem kolu nove sezone.