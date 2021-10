Stojanović in Štulac proti Mourinhu streljala s praznimi naboji

Roma je na dvoboju proti Empoliju povedla v 42. minuti z golom, podajalec pri tem zadetkupa je prednost povišal v 48. minuti.je igral vso tekmo za goste in ob koncu dobil rumeni karton,pa je v igro proti moštvuvstopil v 70. minuti.Napoli je v Firencah vpisal še sedmo zmago. Za domače je zadel(29.), za goste pa(39.), ko je v mrežo pospravil odbitek po zapravljeni najstrožji kazni, in(50.). Ob 20.45 se bosta v Bergamu srečala še Atalantain Milan.Izjemna učinkovitost strelcev v serie A se je v nedeljo nadaljevala že na prvih treh tekmah, na katerih je skupno padlo kar 13 golov. Najbolj je odmeval visok poraz Lazia v Bologni (0:3), ki jo vodi nekdanji branilec rimskega kluba. Gambijski napadalecje po vodilnem zadetku v 14. minuti še dvakrat podal za prepričljivo zmago, gostje sicer niso mogli računati na prvega strelca. V Genovi so gledalci na obračunu Sampdorie in Udineseja videli kar šest golov (3:3), medtem ko je Verona doma s 4:0 odpravila Spezio.V petek sta Cagliari in Venezia igrala 1:1, v soboto pa je Salernitanapremagala Genoo z 1:0, z enakim izidom je Juventus v gosteh ugnal Torino, Inter spa je slavil z 2:1 pri Sassuolu.