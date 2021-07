Stojanović tudi uradno posojen Empoliju

Slovenski nogometni reprezentant Petar Stojanović je tudi uradno zamenjal delodajalca. Zagrebški Dinamo je bočnega branilca posodil povratniku v italijansko prvo ligo Empoliju, pri katerem igra tudi Leo Štulac. Prestop sta potrdila tudi ob kluba na svojih spletnih straneh. Stojanović je za Dinamo igral pet let in pol in dosegel dva zadetka na 187 uradnih tekmah.



Z Dinamom je osvojil devet lovorik, in sicer pokal in prvenstvo v letih 2016, 2018 in 2021, prvenstvo 2019 in 2020 ter superpokal 2019. Igral je tudi v ligi prvakov v sezonah 2016/17 in 2019/20 ter bil del zgodovinske Dinamove uvrstitve v osmino finala evropske lige 2018/19 in četrtfinale 2020/21.



Stojanović, nekdanji igralec Maribora, je četrti v Dinamovi zgodovini po številu evropskih nastopov z 48 tekmami. To mesto si deli z Edinom Mujčinom in Mihaelom Mikićem. Pred njimi so Arijan Ademi s 86 tekmami, Sammir s 76 in Milan Badelj z 52.

»Dragi Petar, hvala ti za lepih pet let in pol. Srečno v nadaljevanju kariere,« so se od Slovenca poslovili na Dinamovi spletni strani.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: