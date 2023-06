Stožice dočakale pravo evropsko vzdušje

V nadaljevanju preberite:

Končno je Ljubljana dočakala nogometni spektakel, ki so ga pospremili številni navijači iz vse Slovenije, ob njih pa tudi tisoč Dancev. Kdo se je med ugledneži zbral na tribunah? Andraž Šporar je zabil edini gol na tekmi, povrh na prav posebni strani njemu domačega štadiona. Kako je bilo z gostujočimi privrženci, kaj so počeli v središču mesta in ob kateri pesmi so se na tribunah najbolj razživeli?