Stožice se lepotičijo, prihodnjo sezono bosta na njej igrala dva kluba

Komaj je v soboto odjeknil zadnji sodnikov žvižg na tekmi med Olimpijo in mestnim tekmecem Bravom, s katero se je sklenila sezona slovenske lige, že so v nedeljo v Stožicah zabrneli delovni stroji. Začela se je namreč celovita prenova osrednje nogometne zelenice, ki naj bi po poročanju Dnevnika novo podobo dobila že do konca junija.

Za preobrazbo stoženske »svete trave« bo poskrbelo podjetje VBT iz Mengša. Kot navaja Dnevnik, so javnemu zavodu Šport Ljubljana za izvedbo vseh naročenih del ponudili ceno, ki znaša nekaj manj kot 1,8 milijona evrov. Projekt prenove tako predstavlja pomembno naložbo v osrednji nogometni objekt v državi.

Medtem ko bo zelenica dobivala novo, sodobnejšo podobo, pa bo dogajanje v okolici stadiona nekoliko drugačno. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki upravlja z občinskimi parkirnimi mesti pod športnim parkom, je na svoji spletni strani že posvarilo uporabnike. V času prenove bo namreč v parkirni hiši pričakovati povečan promet tovornih in delovnih vozil. Ker bodo dela potekala tako podnevi kot tudi ponoči, vse, ki tam parkirajo, prosijo za razumevanje, potrpežljivost in dosledno upoštevanje navodil izvajalcev.

Stadion, na katerem domače tekme igra Bravo, bo prav tako deležen temeljite prenove. FOTO: ZAPS

Prenovljena zelenica pa ne bo razveseljevala le letošnjih državnih prvakov, nogometašev Olimpije. V prihodnji sezoni si bodo namreč stoženski stadion kot domači objekt delili z mestnimi tekmeci iz Brava. Slednji se bodo morali začasno posloviti od svoje zelenice na stadionu ŽAK v Šiški. Mestna občina Ljubljana namreč, kot še piše Dnevnik, predvidoma že junija začenja z gradnjo Atletskega centra Ljubljana, ki bo zrasel na mestu dotrajane športne infrastrukture na območju Žaka.