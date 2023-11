Super Mario se je zaletel v ogrado in se izvlekel le s praskami

Mario Balotelli je znova v središču pozornosti. Tokrat je samooklicani najboljši italijanski aktivni napadalec javnost vznemiril z avtomobilsko nesrečo, v kateri je uničil svoj mogočni audi Q8. Zgodilo se je v domačem okolju v Brescii, kjer je nogometaš turškega prvoligaša Adana Demirspor na krajšem odmoru, ko je zletel s ceste in se zaletel v ogrado. Avto je bil kar pošteno potolčen, nogometaš pa jo je odnesel brez vidnejših poškodb. Z reševalci je šepajoč odšel v rešilni avtomobil.

Po poročanju »Giornale di Brescia« je Balotelli omahnil iz avtomobila, v katerem so se aktivirale prav vse zračne blazine. Toda to še ni bilo vse, kar je ponudil kontroverzni 33-letni nogometaš. Zavrnil je preizkus alkoholiziranosti, nakar so mu odvzeli vozniško dovoljenje.