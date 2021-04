Superliga potrjena, prvi predsednik Perez, začetek avgusta

Dvajset klubov štarta avgusta

Sistem tekmovanja predvideva 20 klubov, petnajst ustanoviteljev ter pet, ki se bodo tekmovanju pridružili na bazi športnih rezultatov iz pretekle sezone. Tekme bodo potekale med tednom, tako da bodo lahko klubi konec tedna tekmovali v državnih prvenstvih. Sezona se bo začela avgusta. Ekipe bodo razdeljene v dve skupini, vsaka ekipa bo tako v prvem delu odigrala 18 tekem, se pravi z vsako doma in v gosteh. Prvi trije klubi se bodo neposredno uvrstili v četrtfinale, četrto in petouvrščeno pa čakata še dve dodatni tekmi. Četrtfinale in polfinale bo potekalo na dve tekmi, finale pa bo zgolj eno srečanje. Finančne številke superlige segajo v nebo. Tekmovanje naj bi na daljše obdobje ustvarilo deset milijard evrov prometa, klubi ustanovitelji si bodo v štartu razdelili 3,5 milijarde evrov, tekmovanje pa bo imelo plačni limit po vzoru zaprtih severnoameriških tekmovanj v košarki (NBA), hokeju (NHL) in drugih športih.



»Nogometu bomo pomagali na vseh ravneh in ga postavili na pravo mesto. Nogomet je edini globalni šport z več kot štirimi milijardami navijačev in odgovornost teh klubov je, da se prilagodijo trgu in prisluhnejo željam navijačev.«

Florentino Perez

Pandemija pospešila dogovor

350

milijonov evrov naj bi bilo na voljo za udeležence tekmovanja. Dodatno bi se sredstva nato razdelila še glede na uspešnost posameznih moštev

Se bosta Zinedine Zidane in Jürgen Klopp naslednjič srečala v superligi? FOTO: Paul Ellis/AFP

Da bo financiral novo evropsko superligo, je danes potrdil ameriški finančni velikan JP Morgan.

Fifa pričakuje dialog

S sporočilom za javnost je tudi uradno potrjen nastanek novega evropskega nogometnega tekmovanja, superlige. Ustanovitelji so v glavnem najmočnejši evropski klubiinPrvi predsednik superlige je postaliz madridskega Reala, tekmovanju, ki se bo začel čim prej, pa se bo pridružilo še pet klubov, so ustanovitelji superlige zapisali v sporočilo za javnost. Ob tem so dodali, da pričakujejo pogovore z Evropsko nogometno zvezo ter Mednarodno nogometno zvezo za izboljšanje tekmovanja in v dobrobit nogometa.»Ustanovitev nove lige se je zgodila v času, ko je pandemije novega koronavirusa pospešila nestabilnost trenutnega ekonomičnega modela evropskega nogometa. Vrsto let so se ustanovitelji lige trudili izboljšati kvaliteto in stabilnost trenutnega evropskega tekmovanja ter poskušali ustanoviti tekmovanje za najboljše klube in igralce, ki bi lahko tekmovali med seboj na stalni bazi,« se glasi sporočilo superlige.»Pandemija je razkrila, da sta potrebna strategija in komercialni pristop za dvig vrednosti nogometnih klubov. V zadnjih mesecih smo imeli številne pogovore s predstavniki državnih inštitucij o prihodnosti novega evropskega tekmovanja. Klubi ustanovitelji menijo, da predstavljene rešitve ne bodo izboljšale našega finančnega položaja in prispevale k bolj kakovostnim nogometnim predstavam,« je še zapisano v sporočilu superlige.Evropska nogometna zveza (Uefa) s predsednikomje v nedeljo skupaj z vodstvi španskega, angleškega in italijanskega prvenstva izdala sporočilo za javnost, v katerem se je ostro odzvala na ustanovitev novega tekmovanja in napovedala sankcije za vpletene. Danes ob 14.30 bo imela Uefa spletni pogovor z novinarji.»Če se bo to zgodilo, lahko poudarimo, da bodo ne le Uefa, FA, RFEF, FIGC, premier league, LaLiga, serie A, ampak tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ter vse naše članice ostale enotne v prizadevanjih, da ustavijo ta cinični projekt, ki je nastal na sebičnem interesu nekaj klubov in to v času, ko je solidarnost potrebna bolj kot kadarkoli prej,« so zapisale v skupnem sporočilu omenjene organizacije v dokumentu, ki ga je poslala Uefa.Danes se je oglasila tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa), ki je v sporočilu za javnost zapisala, da pričakuje dialog za rešitev krize v nogometu ter da se ne strinja s separatistično in zaprto evropsko nogometno ligo izven mednarodnih nogometnih inštitucij.