Svarilo iz Madrida: Poštena igra, Čeferin!

Prvi vrhunec prvih polfinalnih tekem lige prvakov bo nocoj v Madridu, kjer se bosta v Realovem vadbenem centru Valdebebas na stadionu Alfredo di Stefano pomerila Real in Chelsea.



Zaradi vznemirljivih dogodkov v minulem tednu in besedne vojne med predsednikoma, Realovim Florentinom Perezom in Uefinim Aleksandrom Čeferinom, je špansko-angleški dvoboj presegel okvirje športnega.



Perez in Čeferin sta kot pes in mačka, toda v Madridu ne skrivajo strahu, da bi Real lahko potegnil krajšo zaradi Perezovega poskusa ustanovitve superlige.



»Ali si v ligi prvakov ali pa v superligi. V obeh ne moreš biti,« je Madridčanom sporočil Čeferin, ki je govoril več kot mogotec. Z razlogom je moral pojasnjevati razmerja, ki so nastala po propadli superligi, katere največji zagovornik je bil prav Perez.



»Naj bo jasno, razlika je med tistimi, ki so priznali napako, in so dejali, da bodo izstopili iz projekta superlige. Drugi vedo, da sem rekel, da je projekt mrtev, a verjetno tega ne verjamejo,« so pri največjem španskem športnem dnevniku Marca povzeli Čeferinove besede, ki pri Realu vzbujajo dvom o fair-playu v končnici lige prvakov.



Madridčani, ki zdaj veljajo za slabe fante, so predsedniku Uefa poslali jasno sporočilo: »Poštena igra, Čeferin!«





Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: