Svetovni prvak Bayern se je spotaknil na prvi domači oviri

Bavarci začeli zelo slabo

Nogometaši v nemškem prvenstvu so dokončali 21. kolo. Prvak Bayern , ki se je iz Katarja vrnil s šesto lovoriko za prejšnjo sezono, naslovom, je imel nepričakovano veliko težav z, na koncu pa iztržil le točko za izid 3:3.Malokdo je pričakoval, da bodo imeli Bavarci toliko težav z ekipo, ki je do te tekme dosegla skupno najmanj golov v ligi, le 15 (toliko kot Schalke s tekmo več) in je na mestih tik nad tistimi za drugo ligo. A morda je kombinacija utrujenosti po tekmovanju v Katarju in neugodnih vremenskih razmer – v prvem polčasu je v Münchnu močno snežilo – pripomogla k presenetljivemu izidu tekme.Začelo se je slabo za Bavarce, ki so se po zadetkihv deveti inv 37. minuti znašli v zaostanku z 0:2. V nadaljevanju se je zdelo, da bo prvi strelec liges svojim že 25. golom v sezoni stvari postavil na pričakovano mesto, a je le minuto za njim zadel tudi, ki je Arminii spet priboril dva gola naskoka.Ekipa iz Bielefelda je bila tako že na poti do senzacije, a je domačim uspelo vsaj omiliti težave. Z goloma(57.) in(70.) so prišli do izenačenja, imeli pa tudi nekaj sreče, ker so Arminii gol v 73. minuti razveljavili zaradi prepovedanega položaja.