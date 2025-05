Trent Alexander-Arnold se je odločil zapustiti Anfield

Kar se je v nogometnih krogih ugibalo že nekaj časa, je danes postalo uradno: Trent Alexander-Arnold bo po izteku pogodbe konec junija zapustil Liverpool, klub, v katerem je preživel vso svojo dosedanjo kariero. Angleški reprezentant je svojo odločitev, da ne podpiše nove pogodbe, označil za »najtežjo odločitev doslej v življenju«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Šestindvajsetletni Alexander-Arnold, ki velja za enega najbolj kreativnih in tehnično podkovanih bočnih branilcev (pogosto igra tudi v zvezni vrsti) na svetu, se tako poslavlja od kluba iz svojega rojstnega mesta. Njegova odločitev, da poišče nove izzive, je bila pričakovana, saj se mu izteka pogodba, že dlje časa pa se ga vztrajno povezuje s prestopom k madridskemu Realu.

Konec izjemnega obdobja pri Redsih

Alexander-Arnold je bil del Liverpoola tako rekoč od malih nog. Po preboju iz mladinskih vrst je za člansko ekipo debitiral leta 2016 in hitro postal eden ključnih igralcev pod vodstvom Jürgena Kloppa. Do danes je za Redse zbral že več kot 310 nastopov in dosegel preko 20 zadetkov. V tem času je bil steber ekipe, ki je osvojila praktično vse možne lovorike: Ligo prvakov (2019), angleško prvenstvo (2020 in 2025), klubsko svetovno prvenstvo in angleški pokal. Njegove podaje, pregled nad igro in sposobnost izvajanja prekinitev so postale njegov zaščitni znak.

Za angleško izbrano vrsto je debitiral leta 2018 in doslej zbral 35 nastopov. Bil je del ekipe, ki je na Euru 2020 (igranem leta 2021) osvojila drugo mesto.

26-letni Anglež je velika želja predsednika madridskega Reala, Florentina Pereza. FOTO: Juan Medina/Reuters

Odhod Alexander-Arnolda bo nedvomno pomenil konec pomembnega obdobja tako zanj kot za Liverpool, še posebej ker prihaja relativno kmalu po odhodu dolgoletnega trenerja Kloppa in v času (izjemno posrečene) prenove ekipe pod novim vodstvom, ki je Redse letos pripeljala do (pred sezono) presenetljivega prvega mesta v elitnem angleškem nogometnem tekmovanju. Kje bo nadaljeval svojo pot, bo znano v prihodnjih tednih ali mesecih, vseeno pa se zdi, da bo to pri galaktikih.