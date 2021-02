Tigres prvi finalist klubskega SP

Prvak Severne in Srednje Amerike Tigres UANL je v polfinalu svetovnega klubskega prvenstva z 1:0 premagal južnoameriškega prvaka Palmeiras in postal prvi finalist.



Mehiško moštvo bo v finalu igralo z zmagovalcem ponedeljkovega polfinala med evropskim prvakom Bayernom in afriškim prvakom Al Ahlijem.



Končana je tudi tekma za peto mesto, na kateri je Al-Duhail s 3:1 premagal Ulsan Hyundai.

Gignac natančen z bele točke

Tekma med Palmeirasom in Tigresom se je začela s številnimi priložnostmi. V središču pozornosti je bil vratar Palmeirasa Weverton, ki je že v četrti minuti s sijajno obrambo ustavil strel Carlosa Gonzalesa, nato pa je dvakrat dobro posredoval ob poskusih Andreja Pierrea Gignaca v 34. in 37. minuti.



Nekaj dela je imel tudi vratar Tigresa Nahuel Guzman, in sicer je v 18. minuti ustavil strel Ronija z razdalje.



Potem ko se je prvi polčas končal brez golov, je Tigres v 52. minuti izvedel ključno akcijo za zmago. Carlos Gonzales je stekel na podajo v kazenski prostor, ob tem pa ga je z rokama oviral Luan, kar je paragvajski napadalec znal izkoristiti in je končal na zelenici, njegovo moštvo pa je imelo na voljo enajstmetrovko.



Odgovornost je prevzel Gignac in streljal v vratarjev desni spodnji kot, Weverton je uganil smer strela, vendar ni mogel preprečiti zadetka.



Rezultat se do konca tekme ni več spremenil in brazilski klub si je priigral mesto v finalu, ki bo 11. februarja.



Klubsko svetovno prvenstvo

Polfinale

Palmeiras - Tigres UANL 0:1 (Gignac 54./11m)



Za 5. mesto

Ulsan Hyundai - Al-Duhail 1:3 (Yoon 62.; Junior 21., Muntari 66., Almoez 82.)

