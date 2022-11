Tiki-taka, ura do katarskega začetka tiktaka

V nadaljevanju preberite:

Španija je na zmagovitem svetovnem prvenstvu v Republiki Južni Afriki leta 2010 igrala nogomet tiki-taka. In res je tako, ura do začetka svetovnega prvenstva v Katarju tiktaka, jutri bo z odprtjem med gostiteljico in Ekvadorjem odbila. Začelo se bo zares. Zares? Resno je že ves čas, le vprašajte selektorje in navijače. In kako je furija tiktakala ob zmagi na jugu afriške celine? Seveda z igro kratkih pasov, tehnično dovršeno, kjer so bili tekmeci, ki so pritiskali na iberijske mojstre žoge, v španski podajalski čarovniji brez moči. Izbranci selektorja Vicenteja del Bosqueja so 11. julija leta 2010 v Johannesburgu v velikem finalu Nizozemski dodali nove soli na rano sklepnega dejanja, peklenska pomaranča je izgubila že tretji zaključni dvoboj na mundialu.