Angleški velikan pogleduje proti Šešku, konkurenca je srbska zvezda

Počasi se bližamo zimskemu prestopnemu roku, znova je v ospredju Arsenal, ki ima na voljo dovolj finančnih sredstev za mega prestop, hkrati pa potrebuje »čistokrvnega« napadalca - in ti so v nogometu najdražji. Številni otoški in tudi srbski mediji poročajo, da je Arsenal v lovu za Benjaminom Šeškom prestavil v višjo prestavo in obnovil pogovore z igralcem in klubom, ki naj bi potekali dobro, tudi Šeško naj bi izrazil interes za prihod v London.

Preberite še: Beni Šeško je z golom le razjezil serijske prvake

Vprašanje je, kdaj (če sploh) bo do prestopa prišlo, veliko bo odvisno od nadaljnjih ambicij Leipziga v tej sezoni. V Nemčiji se je lov na naslov prvaka izjalovil, tudi v ligi prvakov potrebujejo čudež, če želijo v izločilne boje, zato bi vodstvo rdečih bikov lahko bilo naklonjeno prodaji že pozimi, če jih bo ponudba Arsenala prepričala.

Ni pa Šeško edina tarča topničarjev z Balkana, pogledujejo tudi proti Dušanu Vlahoviću. Srb se je v pogovorih z Juventusom glede nove pogodbe znašel v slepi ulici, Juve ga želi zadržati, a za nižjo plačo, Vlahović je trenutno z 12 milijoni evrov neto letne plače najbolje plačani nogometaš v serie A.

Če se Vlahović z Juventusom ne bo dogovoril za novo pogodbo, trenutna se mu izteče poleti, bi ga stara dama lahko prodala za precej manj kot 85 milijonov evrov, kolikor so Fiorentini odšteli za srbskega reprezentančnega napadalca. Arsenal se je za Vlahovića zanimal že poleti, a z Juventusom niso našli skupnega jezika, ob negotovi situaciji pa so znova obudili svoj interes.

Londončani novega napadalca potrebujejo, ker je Gabriel Jesus že več kot leto dni izven prave forme, Kai Havertz sicer igra odlično, a ni klasični napadalec, Arsenalu pa manjkajo zadetki. Trenutno so topničarji na tretjem mestu prvenstvene lestvice, šest točk za Liverpoolom, odigrali so tudi tekmo več.