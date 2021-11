Tottenham v drugo tekmo z Muro s precej manj kilogrami

Tottenham bo 25. novembra gostoval v Ljudskem vrtu, spursi pa bodo v Maribor na tekmo konferenčne lige z Muro pripotovali za kar nekaj kilogramov lažji. Antonio Conte je z nasveti o prehrani pri Juventusu podaljšal kariero Carlosu Tevezu, prerodil je tudi Romeluja Lukakuja, ki je shujšal za kar tri kilograme in bil eden najboljših posameznikov v šampionski sezoni Interja.

»Conte je kot trener Chelseaja prepovedal pico, gazirane pijače, kečap in rjavo omako. Namesto tega so uvedli črni riž in nizkokalorične širataki rezance,« je poročal portal The Athletic.

Marinec bo nadziral treninge

V knjigi Alessandra Alciata z naslovom Contejeva metoda je novinar podrobno opisal, kako je Conte še kot italijanski selektor vplival na postrežbo zajtrka. Za vsako mizo je bila različna hrana (proteini, maščobe, ogljikovi hidrati) in pijača (čaj, kapučino in sadni sokovi). Po prostoru je tudi raztresel papirčke z različnimi sporočili, denimo »prehrana je lahko razlika med zmago in porazom« in »KLJUČNO: Začni dan z dobrim zajtrkom. Če je zajtrk neprimeren, bi lahko bile tvoje zaloge glikogena skoraj prazne.«

Med obveznimi Contejevimi prehranskimi dodatki so goji jagode (za večjo odpornost proti boleznim in infekcijam), pa tudi rožni koren za zmanjševanje telesne in psihične utrujenosti. Trpljenje na treningih je pod Contejem že legendarno in ni presenetljivo, glede na to, da mu bo tudi pri Tottenhamu pomagal Giampiero Ventrone, čigar vzdevek je Marinec. Ventrone je sodeloval že z Marcellom Lippijem, ko je Juve s Contejem v zvezni vrsti osvojil zadnji naslov v ligi prvakov, stara dama je med letoma 1996 in 1998 nastopila v kar treh zaporednih finalih.