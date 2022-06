Tožilec zahteva pogojno kazen za Blatterja in Platinija

Švicarsko tožilstvo je v sredo zahtevalo 18-mesečno pogojno zaporno kazen za Michela Platinija in nekdanjega predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Seppa Blatterja ter ju obtožilo goljufije. Blatterju in Platiniju sodijo zaradi plačila dveh milijonov švicarskih frankov leta 2011 nekdanjemu kapetanu nogometne reprezentance Francije, ki je po koncu tekmovalne kariere zasedel položaj predsednika Evropske nogometne zveze (Uefe).

Sojenje, ki se je začelo prejšnji teden v južnem mestu Bellinzona, sledi preiskavi, ki se je začela leta 2015 in je trajala šest let. Zvezno kazensko sodišče v Bellinzoni bo svojo odločitev izdalo 8. julija. Platini je bil med letoma 1998 in 2002 zaposlen kot Blatterjev svetovalec. Leta 1999 sta podpisala pogodbo za letno plačilo 300.000 švicarskih frankov, ki ga je v celoti plačala Fifa.