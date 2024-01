Trda tekma v San Antoniu bo Marku Zabukovniku pisana na kožo

V nadaljevanju preberite:

Ob napovedi prijateljske tekme slovenske nogometne reprezentance v Združenih državah Amerike je bilo ob ugibanjih, koga bi selektor Matjaž Kek utegnil preizkusiti in vpoklicati tudi za evropsko prvenstvo, največkrat omenjeno ime Marka Zabukovnika. Umirjeni igralec sredine igrišča je nepogrešljiv člen zasedbe Celja, ki gospodari v slovenskem državnem prvenstvu, pri 23 letih je napočil čas, da zaostri konkurenco v zvezni vrsti tudi v članski selekciji Slovenije. Sobotni dvoboj v San Antoniu bo za Zabukovnika dobra odskočna deska.

Ko so Celjani poleti 2022 iz Radomelj pripeljali Marka Zabukovnika ob odškodnini 150 tisoč evrov, si je le redkokdo predstavljal, da bo leto in pol pozneje en od glavnih »izvoznih artiklov« celjskega nogometnega kluba. V prvi sezoni po prihodu je zbral dva gola in dve asistenci na 28 tekmah, pod vodstvom trenerja Alberta Riere in zdaj Damirja Krznarja je v aktualni sezoni osrednji člen sredine igrišča v zasedbi, ki namerava osvojiti naslov državnega prvaka. Zabukovnik je do zimskega premora zabil že štiri gole na 17 tekmah, a njegove glavne zadolžitve ležijo drugje. Je zanesljivi metronom, ki drži ritem igri Celja in opravlja manj vidne, a hudo dragocene naloge na sredini, ki v obdobjih branjenja olajšajo življenje tudi obrambni vrsti.