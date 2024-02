NZS prestavila sredin dvoboj med Koprom in Muro

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je sporočila, da je sredin dvoboj 22. kola Prve lige Telemach med Koprom in Muro prestavljen. Razlog so težave nekaterih nogometašev Mure po nedeljskem navijaškem incidentu v Fazaneriji na tekmi proti Mariboru.

»Vodja tekmovanj NZS je na podlagi določil 15. člena tekmovalnega pravilnika sprejel sklep, da se tekma med Koprom in Muro prestavi. Mura je na vodstvo tekmovanja naslovila prošnjo za prestavitev zaradi odsotnosti petih igralcev, ki so utrpeli poškodbe med tekmo 21. kola. Vodja tekmovanj ugotavlja, da je glede na veljavne predpise izkazan upravičen razlog, zato se prošnji za prestavitev tekme ugodi, ta pa se odigra v drugem terminu. Nov termin bo znan naknadno,« je v izjavi za javnost zapisala NZS.

Naslednji dvoboj ekipo iz Murske Sobote predvidoma čaka v nedeljo, ko v Fazanerijo prihaja ekipa iz Radomelj.

Navijaški incident na nedeljski tekmi med Muro in Mariborom je povzročil množično ogorčenje in pozive pristojnim k ukrepanju. Nanj so se odzvali tudi vladni predstavniki, premier Robert Golob ga je označil za primer huliganstva. Policijska preiskava se medtem nadaljuje.