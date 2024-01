Tudi Napoleon bi lahko bil ponosen na svojo Ilirijo

Da bi lahko dobro načrtoval prihodnost, je izrednega pomena, da čim bolje poznaš zgodovino. To velja tudi v primeru nogometa, ki se je na slovenskih tleh pojavil pred več kot 120 leti. Novo športno disciplino smo Slovenci spoznavali kot prebivalci Avstro-Ogrskega cesarstva. Nogometni veter je zavel iz Prage, Budimpešte, Trsta in z Dunaja, študenti so prenesli navdušenje nad igro z žogo, ki je evropski krst že več desetletij prej prestala na Otoku.

Na prehodu v 20. stoletje je bilo živahno tudi na športni sceni. Slovenski študenti, ki so odšli po znanje na Dunaj, v Prago in drugam, so z velikim navdušenjem prinašali domov novice o vse bolj priljubljeni igri, ki je obnorela množice Čehov, Avstrijcev, Madžarov … Seveda so s seboj prinašali prve žoge in predstavljali osnovna pravila nogometa.

V Lendavi, takrat se je kraj imenoval Dolnja Lendava, so se prvi na slovenskem ozemlju nogometno organizirali, ko so maja leta 1903 ob že delujočem kolesarskem klubu ustanovili še nogometnega. Predsednik kluba Emil Pollak je poudaril, da želijo mladini zagotoviti »zabavno telovadbo«. Istočasno je nogomet poganjal korenine v Ljubljani, Mariboru, Celju, Gorici, na Jesenicah, Obali in drugje.