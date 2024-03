Tudi slovenski otroci bi lahko videli gol Cristiana Ronalda

V nadaljevanju preberite:

Bi bilo treba pomoč VAR v nogometu odpraviti? Odvisno od zornega kota, iz katerega gledamo na polemiko, in osebe, ki odgovarja na vprašanje. Če bi vprašali poraženca v katerikoli nogometni tekmi, bo skoraj zanesljivo našel nekaj slabega tudi v sojenju ali video sodniku. VAR (ang. Video Assistant Referee) namreč ni vsemogočen, po smernicah Fife in Mednarodnega inštituta za nogometna pravila (Ifab) lahko intervenira le v štirih primerih: če gre za vprašanje gola, kazenskega strela, neposrednega rdečega kartona ali napačne identitete igralca. In če bi vprašali zmagovalca tekme, bi tipično odgovoril, da običajno ne komentira sojenja, zato ga ne bo niti tokrat.

Tudi med nedavno nogometno tekmo v Stožicah bi številni slovenski navijači pri priči podpisali, da bi glavnemu sodniku iz BiH pomagal VAR. Statistika pritrjuje najmlajšim, ki so proti Portugalski preplavili Stožice: VAR bi lahko dvakrat poklical sodnika na ogled posnetka, lahko bi sledila dva kazenska strela za goste. To bi bilo dovolj najmanj za en gol Ronalda v Stožicah, njegov skok, obrat in omenjeni »siuuu«. Cristiano Ronaldo je namreč doslej izvedel 192 kazenskih strelov in jih unovčil 163 oziroma 85 odstotkov.