Uefa preiskuje antisemitski incident v Berlinu

Te naj bi privrženci kluba iz nemške prestolnice usmerili proti gostujočim navijačem na tekmi z izraelskim Maccabijem iz Haife v konferenčni ligi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Do incidenta je prišlo na tekmi konferenčne lige med ekipama Union Berlin in Maccabi Haifa 30. septembra. Del navijačev domače ekipe se je takrat z antisemitskimi vzkliki lotil gostujočih navijačev, kar je potrdila skupina navijačev Maccabija, sicer članov foruma nemško-izraelskega združenja. Med drugim pa naj bi eden od domačih pristašev skušal tudi zažgati izraelsko zastavo.



To je bila sicer prva tekma na berlinskem olimpijskem štadionu, ki je bil zgrajen v obdobju nacistične Nemčije, na kateri je igrala kakšna izraelska ekipa. Union Berlin zaradi omejitev krovne zveze Uefe evropskih tekem namreč ne more igrati na svojem štadionu.



V berlinskem klubu so dogodke obsodili in napovedali sodelovanje z berlinsko policijo, ki preiskuje, kaj se je 30. septembra dogajalo na štadionu, zdaj pa je svojo preiskavo napovedala še Uefa.

