Uefa zadovoljna s sojenjem na evropskem prvenstvu

Manj prekrškov in kartonov, več čiste igre



»Želimo, da sodniki dosojajo čiste kazenske strele, ne vsak padec igralca«

Evropska nogometna zveza (Uefa) je potegnila črto pod doslej opravljeno na evropskem prvenstvu – kar zadeva sodnike. Prvi Uefin sodnikje zadovoljen s sojenjem mož v črnem, prav tako je izpostavil dobro delovanje videotehnologije VAR.»Vse sodniške ekipe na tem euru, torej 25. reprezentanco na turnirju, pozivam, naj ohranja raven sojenja, ki ga je pokazal doslej. Dosegli smo ključno: aktivni igralni čas med tekmami je večji kot doslej, manj je dosojenih prekrškov in manj pokazanih rumenih kartonov, kar razkriva uspešno opravljeno delo,« je prepričan Rosetti.Nekoč odlični italijanski sodnik je zatrdil, da ofsajd ni več problem nogometne družine, saj ga je možno s pomočjo VAR ustrezno določiti ali ovreči. Italijan je izpostavil še eno podrobnost, kar zadeva strele z bele točke, ki so pogosti v izločilnih tekmah velikih turnirjev.Gotovo bomo namreč spremljali tudi enajstmetrovke, manj pa bo najstrožjih kazni, kar je potrdil tudi glavni Uefin sodnik Rosetti: »Želimo, da sodniki dosojajo čiste kazenske strele, ne vsak padec igralca.« Italijan je povlekel črto tudi pod doslej opravljeno: »VAR je interveniral v 12 primerih, v 179 primerih pa to sploh ni bilo opazno. Sodniki so sprejeli 91,6 odstotka pravilnih odločitev.«