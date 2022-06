Ukrajinski selektor zmago na igrišču posvetil rojakom na bojišču

Oleksandr Petrakov, ki se je z varovanci pripravljal na Brdu pri Kranju, je dejal, da je zmaga nad Škotsko posvečena vsem tistim rojakom, ki se »borijo do zadnje kaplje krvi«. Ukrajince po zmagi s 3:1 na Hampden parku v nedeljo čaka odločilni obračun z Walesom v Cardiffu, kjer si lahko priigrajo šele drugo uvrstitev na mudial v zgodovini ukrajinskega nogometa. »Nimam nobenih čustev, vsa so ostala na igrišču. To ni zmaga zame ali za naše igralce, temveč za našo državo, torej je bila to ogromna zmaga Ukrajine,« je po dvoboju v Glasgowu povedal medijem. »Igrali smo za tiste, ki so nas gledali doma, za vojake v jarkih, za tiste v bolnišnicah. Oni se nam zahvaljujejo, mi pa jim vračamo zahvalo,« je dodal 64-letni trener, ki zaradi lastne izmučenosti ni želel ocenjevati predstave svojega moštva.

Vseeno se je kar težko zadržal pri pohvalah na račun navijačev, na tribunah legendarnega štadiona v Glasgowu se je namreč zbralo vsaj 2000 v tujini živečih rojakov. »Igrali smo zanje, za tiste, ki se borijo do zadnje kaplje krvi, za tiste, ki vsakodnevno trpijo, smo naredili majhen korak proti našemu cilju. Zdaj gremo v tekmo z Walesom in naredili bomo vse, kar od nas pričakujejo ljudje,« je dodal Petrakov, ki ga je brez besed pustil tudi topel sprejem gostiteljev.

»V teh težkih časih bi želel izraziti našo zahvalo škotskemu narodu in tem neverjetno gostoljubnim krajem. Ko sem se včeraj sprehajal po ulici, so k nam pristopali ljudje in nam želeli vse najboljše, bilo je neverjetno. Hvala vam, Škotska, tega nikoli ne bomo pozabili. Solze Oleksandra Zinčenka na novinarski konferenci pred tekmo? Je velik domoljub, čustven, pravi Ukrajinec. Ko napadejo Ukrajino, čuti, kot da bi napadli njega osebno. Je pravi fant s čisto dušo in to kaže na in ob igrišču,« je zvezdnika Manchester Cityja še izpostavil Petrakov.